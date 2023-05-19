СМИ: Уоллес заявил об угрозе прямого конфликта с Россией и Китаем

«К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру», — заявил он в интервью для газеты Financial Times. Он отметил риск более широкого конфликта с Россией и угрозу, которая исходит от «возвышающегося Китая».