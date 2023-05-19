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Украинские СМИ сообщают о ночных взрывах во Львове

В ночь на 19 мая в городе Львове на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

Украинские СМИ сообщают о ночных взрывах во Львове
© Минобороны РФ

— Звуки взрывов были слышны сегодня ночью и во Львове, — пишет издание «Страна.ua».

Также ночью на всей территории Украины включили режим воздушной тревоги. СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Кроме того, был нанесен удар нанесли по Кривому Рогу, который пришелся по частному военному предприятию, передает РИА Новости.

Кроме того, в ночь на 19 мая российский беспилотник (БПЛА) ликвидировал офицера Вооруженных сил Украины точечным ударом по блиндажу в районе Авдеевки в Донецкой народной республике. Заметив перемещение офицера, оператор вывел дрон на позицию атаки и нанес точечный удар по противнику. Военный ВСУ был ликвидирован

18 мая в течение ночи Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника.

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