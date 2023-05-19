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ВС РФ уничтожили 21 военнослужащего ВСУ и технику на херсонском направлении

Вооруженные силы РФ нанесли ночью удар по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области, 18 военнослужащих погибли, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

ВС РФ уничтожили 21 военнослужащего ВСУ и технику на херсонском направлении
© РИА Новости

"Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Токаревка, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого 18 военнослужащих ВСУ погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, восемь единиц автомобильной техники выведены из строя", - отметил он.

Кроме того, артиллерийским огнем в районе населенного пункта Софиевка уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом. В результате трое военных ВСУ погибли, еще четверо получили ранения.

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