ВС РФ уничтожили 21 военнослужащего ВСУ и технику на херсонском направлении

"Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Токаревка, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого 18 военнослужащих ВСУ погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, восемь единиц автомобильной техники выведены из строя", - отметил он.