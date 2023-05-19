СМИ: ЕС опасается сокращения помощи Украине от США

Евросоюз опасается, что поддержка Украины со стороны США начнет ослабевать в случае провала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет испанская газета El Pais.

"Вашингтон и Брюссель взяли на себя разные обязательства в отношении Украины, хотя и США, и ЕС обещают поддерживать Киев столько времени, сколько потребуется", - уточняется в публикации.

Власти Украины, отмечает El Pais, также обеспокоены возможным сокращением помощи.

Напомним, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка заявлял, что ВСУ не хватает вооружений для начала запланированного контрнаступления.

Сам Зеленский ранее признавал, что Украина будет готова к контрнаступлению только "через некоторое время". По его словам, ВСУ не хватает имеющегося на данный момент оружия.