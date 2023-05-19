СМИ: ЕС опасается сокращения помощи Украине от США

El Pais: ЕС опасается, что США сократят помощь Украине после провала контрнаступления ВСУ
Евросоюз опасается, что поддержка Украины со стороны США начнет ослабевать в случае провала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Власти Украины, отмечает El Pais, также обеспокоены возможным сокращением помощи.
Напомним, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка заявлял, что ВСУ не хватает вооружений для начала запланированного контрнаступления.
Сам Зеленский ранее признавал, что Украина будет готова к контрнаступлению только "через некоторое время". По его словам, ВСУ не хватает имеющегося на данный момент оружия.
Подполковник американской армии Дэниел Дэвис, в свою очередь, отмечал, что Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией после провала контрнаступления ВСУ.