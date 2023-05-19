Администрация президента США Джо Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что Вашингтон разрешит им передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Британия и Нидерланды ранее объявили о договоренности создать международную коалицию для закупки американских истребителей F-16 для Украины и обучения украинских пилотов. В первую очередь Лондону и Амстердаму придется убедить США одобрить такие поставки.

По данным канала, Белый дом уже согласился пойти на уступки из-за растущего давления со стороны членов Конгресса и союзников с просьбой помочь Киеву. Украина просит самолеты на фоне усиления воздушных атак.

Однако пока чиновникам администрации Байдена ничего не известно о каких-либо официальных запросах союзников на экспорт F-16, а сотрудникам Госдепартамента, которые обычно формляют документы для утверждения таких передач, не было поручено приступить к работе, сказал один из собеседников CNN.

У нескольких европейских стран есть F-16, в том числе у Нидерландов, которые уже заявили о готовности отправить часть самолетов на Украину. Передавать собственные F-16 Киеву в США по-прежнему не хотят, подчеркивает CNN.

Ожидается, что передача F-16 Украине европейскими странами станет предметом обсуждения на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.