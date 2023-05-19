DR: датские солдаты на службе в Латвии пострадали от воздействия тепловых пушек

Дизельные тепловые пушки, которые использовались для обогрева палаток датских военнослужащих, дислоцированных в Латвии в рамках миссии НАТО, загрязняли воздух, из-за чего возник риск вреда здоровью солдат, пишет издание DR Nyheder.

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«Как недавно выяснилось, в лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам», — говорится в публикации.

В письме и.о. министра обороны страны Троэльса Лунд Поульсена в парламент подчеркивается, что датские солдаты не должны жить в палатках с загрязнением воздуха ни на задании, ни в ходе обучения.

В статье говорится, что после замеров началось расследование. Отмечается, что солдатский профсоюз Дании сложившимся положением дел недоволен, однако рад, что проблема решается.