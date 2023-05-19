Президент США Джо Байден и сотрудники его администрации намерены разрешить союзникам по НАТО передачу истребителей F-16 в интересах Украины в рамках реэкспорта. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что в администрацию Байдена еще не поступало официальных запросов от западных союзников США на одобрение реэкспорта западных истребителей, которое требует масштабной работы по оформлению сопутствующей документации для поставок.

Ранее Politico сообщило, что администрация Байдена столкнулась с масштабной кампанией европейских правительств, в особенности Британии и ФРГ, которые давят на Вашингтон с целью получения положительного решения о поставках американских истребителей F-16 в интересах Вооруженных сил Украины из стран НАТО, имеющих их на вооружении.