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Банки просят Минобороны делиться данными о получателях повесток

Российские банки не могут выполнять нормы недавно принятого закона об электронных повестках (127-ФЗ), предполагающего отказ в выдаче кредитов уклонистам от призыва. Доступ к новому единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов для них не прописан, пишет РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка в министерство обороны и Банк России.

Банки просят Минобороны делиться данными о получателях повесток
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НСФР считает необходимым предоставить кредитным организациям доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры.

Также требуются данные об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер.

НСФР считает целесообразным предоставлять банкам доступ к данным из единого реестра в течение 60 секунд и без получения согласия гражданина.

Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов

Ранее Верховный суд России в постановлении пленума разъяснил россиянам, в каком случае можно не явиться в военкомат при получении повестки. Так, проигнорировать ее можно при болезни или смерти близкого родственника.

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