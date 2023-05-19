Банки просят Минобороны делиться данными о получателях повесток

Российские банки не могут выполнять нормы недавно принятого закона об электронных повестках (127-ФЗ), предполагающего отказ в выдаче кредитов уклонистам от призыва. Доступ к новому единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов для них не прописан, пишет РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка в министерство обороны и Банк России.

НСФР считает необходимым предоставить кредитным организациям доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры.

Также требуются данные об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер.

НСФР считает целесообразным предоставлять банкам доступ к данным из единого реестра в течение 60 секунд и без получения согласия гражданина.