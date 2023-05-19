Италия отправит тысячи военнослужащих на восточный фланг НАТО

Италия намерена отправить на восточный фланг Североатлантического альянса около 3,4 своих солдат для укрепления позиций и усиления безопасности. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на министра обороны страны Гуидо Крозетто, пишет ТАСС.

Как говорится в сообщении, военное ведомство Италии продолжает активное участие в действиях НАТО на восточном фланге. Рим на этом участке принял на себя обязательства предоставить альянсу максимальное количество личного состава к 2023 году — около 3,4 тысячи человек.

Гуидо Крозетто, представивший список зарубежных миссий, в которых участвует Италия, также упомянул о размещении зенитного ракетного комплекса SAMP-T в Словакии в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса и в условиях новых обстоятельств безопасности после начала боевых действий на территории Украины. Италия также участвует в программе подготовки солдат Украины по договоренности совместно с западными союзниками.