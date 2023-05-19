$80.04-0.7386.50-1.08

Италия отправит более 3 тыс. военнослужащих на восточный фланг НАТО

Италия намерена отправить на восточный фланг Североатлантического альянса около 3,4 своих солдат для укрепления позиций и усиления безопасности. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на министра обороны страны Гуидо Крозетто, пишет ТАСС.

Италия отправит тысячи военнослужащих на восточный фланг НАТО
© ТАСС

Как говорится в сообщении, военное ведомство Италии продолжает активное участие в действиях НАТО на восточном фланге. Рим на этом участке принял на себя обязательства предоставить альянсу максимальное количество личного состава к 2023 году — около 3,4 тысячи человек.

Гуидо Крозетто, представивший список зарубежных миссий, в которых участвует Италия, также упомянул о размещении зенитного ракетного комплекса SAMP-T в Словакии в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса и в условиях новых обстоятельств безопасности после начала боевых действий на территории Украины. Италия также участвует в программе подготовки солдат Украины по договоренности совместно с западными союзниками.

Всего Рим участвует в 43 международных миссиях, из которых 9 — НАТО, 13 — ЕС, 7 - ООН и 14 — в составе коалиций или двусторонние. Реализация всех этих планов предполагает финансирование в размере €1,31 млрд.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий