Мобилизация: последние новости на сегодня 19 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 мая 2023, в материале «Рамблера».

В Дагестане открылся первый пункт отбора на военную службу по контракту

Первый пункт отбора добровольцев на военную службу открылся в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал мэрии города.

Как говорится в сообщении, в пункте можно пройти все этапы оформления документов и уже через несколько дней отправиться на фронт. Есть возможность сразу пройти собеседование, подписать бумаги, заключить контракт и получить ответы на все интересующие вопросы, пояснили в мэрии.

Россиянам объяснили основания для неявки по повестке

Россиянам рассказали, в каком случае они имеют право не прийти в военкомат после получения повестки. Проигнорировать ее можно в случае болезни или смерти родственника. Об этом рассказал Верховный суд России в постановлении пленума, пишет РИА Новости.

В сообщении уточняется, что основанием для неявки может быть болезнь или увечье с потерей работоспособности, тяжелое недомогание родителей, детей, сестер и братьев, дедушки и бабушки, супругов, усыновителей, а также участие в похоронах близких родственников.

Другие причины — препятствие непреодолимой силы или обстоятельство, не зависящее от воли и возможностей гражданина.

В Верховном суде уточнили, что понимается под уклонением от военного призыва

Неявка на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или психологический отбор без уважительной причины считается уклонением от призыва на военную службу. Об этом рассказал Верховный суд России в постановлении пленума, пишет РБК.