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КНР предложила Центральной Азии помощь в обеспечении обороноспособности

Пекин предлагает центральноазиатским государствам помощь в совершенствовании правоохранительных органов и обеспечении обороноспособности. Об этом заявил в пятницу на саммите Китай - Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин.

КНР предложила Центральной Азии помощь в обеспечении обороноспособности
© EPA

"Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить свои правоохранительные органы, обеспечить безопасность и обороноспособность", - приводит его слова агентство Xinhua.

Общее заседание лидеров Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси). Первым выступил Си Цзиньпин.

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