Спецоперация на Украине 19 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 мая 2023 года.

В ДНР сообщили о намерении ВСУ прорвать фланги в Артемовске

Вооруженные силы Украины пытаются прорвать фланги в Артемовске (украинское название — Бахмут), чтобы осложнить передвижение российских солдат в городе. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что украинская сторона периодически предпринимает попытки прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для российских солдат, сражающихся в Артемовске (Бахмуте). Пушилин добавил, что российские военнослужащие делают все возможное, чтобы не допустить прорыва.

Минобороны РФ сообщило о массированных ударах по складам и резервам ВСУ

Ночью российская сторона ударила по крупным складам и резервам армии Украины высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает «Газета.ру».

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении. Там указано, что в результате обстрела значительные запасы боеприпасов и вооружения армии Украины были уничтожены.

Как рассказали в военном ведомстве, за время ведения боевых действий на территории Украины российские военнослужащие уничтожили 4208 беспилотников, 428 самолетов, 423 зенитно-ракетных комплекса, 234 вертолета, более 9000 танков и бронемашин украинской стороны.

ВСУ ударили по окрестностям Волновахи ракетами неизвестной модификации

Вооруженные силы Украины ударили по окрестностям Волновахи в ДНР, выпустив более десяти ракет «неизвестной модификации». Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает «Газета.ру» со ссылкой на его Telegram-канал.