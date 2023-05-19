Тайвань зафиксировал приближение к острову 5 летательных аппаратов и 4 кораблей НОАК

Военные Тайваня зафиксировали за минувшие сутки в районе острова пять летательных аппаратов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении оборонного ведомства острова.

"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) в районе Тайваня было обнаружено пять летательных аппаратов и четыре корабля НОАК", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

По его данным, два воздушных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Среди них беспилотник WZ-7 и противолодочный вертолет Z-9. Как указывается в заявлении, в ответ была поднята авиация, а также переданы предупреждения.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.