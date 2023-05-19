Группировка "Восток" уничтожила пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

"На запорожском направлении расчетами реактивной системы залпового огня "Град" были уничтожены пункт временной дислокации боевиков и склад боеприпасов в населенном пункте Малиновка", - сказал Гордеев.

По его данным, огнем артиллерии уничтожены два минометных расчета в районах сел Белогорье и Новоданиловка, а также скопление военных ВСУ в районах Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки. Также расчетами зенитных ракетных комплексов "Бук" и "Стрела-10" сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата "Фурия" и один дрон "Стрепет".