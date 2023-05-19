Российская ПВО сбила ракету HIMARS на запорожском направлении

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) на запорожском направлении сбила ракету, выпущенную из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кадры с тепловизионного прицела публикует РИА Новости.

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Командир группы «Ежики» из состава батальона «Эспаньола» с позывным Гума сообщил, что ПВО с большой точностью поразила ракету в районе Степногорска.

На видео видно, как в ночное время над горизонтом в большой скоростью движется светящийся объект, после чего происходит попадание и взрыв в небе.