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Российская ПВО сбила ракету HIMARS на запорожском направлении

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) на запорожском направлении сбила ракету, выпущенную из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кадры с тепловизионного прицела публикует РИА Новости.

Российская ПВО сбила ракету HIMARS на запорожском направлении
© Lenta.ru

Командир группы «Ежики» из состава батальона «Эспаньола» с позывным Гума сообщил, что ПВО с большой точностью поразила ракету в районе Степногорска.

На видео видно, как в ночное время над горизонтом в большой скоростью движется светящийся объект, после чего происходит попадание и взрыв в небе.

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Ранее, 17 мая, Минобороны доложило, что российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS. В ведомстве также отметили, что за сутки удалось уничтожить 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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