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В Лондоне не стали отвечать на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес воздержался от ответа на вопрос о том, разрешил ли Лондон Украине использовать поставленные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Лондоне не стали отвечать на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму
© Wikimedia

«Я провел многочисленные обсуждения с моим украинским коллегой и другими членами их правительства. Мы обсуждаем целый ряд тем, связанных с незаконным вторжением России на Украину», – ответил Уоллес.

Кроме того, глава британского оборонного ведомства также не стал отвечать на вопрос о том, была ли проведена проверка благонадежности тех украинских солдат, которые закончили военное обучение с инструкторами из Великобритании.

«Великобритания обучила свыше 15 тысяч новобранцев из Украины, чтобы помочь стране отразить незаконное вторжение России на Украину», – ответил он.

Ранее Бен Уоллес подтвердил, что Украина начала использовать ракеты Storm Shadow.

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