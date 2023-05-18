В Лондоне не стали отвечать на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес воздержался от ответа на вопрос о том, разрешил ли Лондон Украине использовать поставленные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по Крыму . Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я провел многочисленные обсуждения с моим украинским коллегой и другими членами их правительства. Мы обсуждаем целый ряд тем, связанных с незаконным вторжением России на Украину», – ответил Уоллес.

Кроме того, глава британского оборонного ведомства также не стал отвечать на вопрос о том, была ли проведена проверка благонадежности тех украинских солдат, которые закончили военное обучение с инструкторами из Великобритании.