В Лондоне не стали отвечать на вопрос о применении ракет Storm Shadow по Крыму
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес воздержался от ответа на вопрос о том, разрешил ли Лондон Украине использовать поставленные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я провел многочисленные обсуждения с моим украинским коллегой и другими членами их правительства. Мы обсуждаем целый ряд тем, связанных с незаконным вторжением России на Украину», – ответил Уоллес.
Кроме того, глава британского оборонного ведомства также не стал отвечать на вопрос о том, была ли проведена проверка благонадежности тех украинских солдат, которые закончили военное обучение с инструкторами из Великобритании.
«Великобритания обучила свыше 15 тысяч новобранцев из Украины, чтобы помочь стране отразить незаконное вторжение России на Украину», – ответил он.
Ранее Бен Уоллес подтвердил, что Украина начала использовать ракеты Storm Shadow.