Пентагон планирует заключить контракт на производство истребителя шестого поколения

Пентагон намеревается в 2024 году заключить контракт на производство истребителя шестого поколения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

В ВВС США пояснили, что при создании нового истребителя будут применяться принципиально новые технологии.

Будущий самолет будет отличаться улучшенной выживаемостью, сможет наносить мощные удары, взаимодействовать с другими машинами, отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что новый истребитель заменит состоящий на вооружении американской армии с 1999 года истребитель пятого поколения F-22.