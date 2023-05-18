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Пентагон планирует заключить контракт на производство истребителя шестого поколения

Пентагон намеревается в 2024 году заключить контракт на производство истребителя шестого поколения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

Пентагон планирует заключить контракт на производство истребителя шестого поколения
© РИА Новости

В ВВС США пояснили, что при создании нового истребителя будут применяться принципиально новые технологии.

Будущий самолет будет отличаться улучшенной выживаемостью, сможет наносить мощные удары, взаимодействовать с другими машинами, отметили в пресс-службе.

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В ведомстве уточнили, что новый истребитель заменит состоящий на вооружении американской армии с 1999 года истребитель пятого поколения F-22.

Ранее сообщалось, что американские военные провели испытательной пуск МБР Minuteman III. Ракета была запущена без боевой части.

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