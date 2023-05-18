Стало известно о взятии российскими силами района «Домино» в Артемовске

Штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» полностью взяли под контроль укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Домино» в Артемовске (украинское название Бахмут). Об этом написал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

По данным источников, российские военные ведут зачистку частного сектора вдоль улицы Чайковского. Кроме того, они рассказали об атаках российских сил на позиции ВСУ в районе «Самолет». На освобожденных территориях сейчас работают саперы.

«Частично уцелевшие дома в только что освобожденных районах могут быть заминированы», — говорится в сообщении.