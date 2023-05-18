$80.04-0.7386.50-1.08

Стало известно о взятии российскими силами района «Домино» в Артемовске

Штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» полностью взяли под контроль укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Домино» в Артемовске (украинское название Бахмут). Об этом написал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

Стало известно о взятии российскими силами района «Домино» в Артемовске
© РИА Новости

По данным источников, российские военные ведут зачистку частного сектора вдоль улицы Чайковского. Кроме того, они рассказали об атаках российских сил на позиции ВСУ в районе «Самолет». На освобожденных территориях сейчас работают саперы.

«Частично уцелевшие дома в только что освобожденных районах могут быть заминированы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о контроле 99 процентов Артемовска российскими войсками. Немецкая газета Bild писала, что на данный момент украинские войска занимают лишь одну сторону самой западной улицы населенного пункта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий