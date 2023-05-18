Пентагон сообщил о возвращении в строй поврежденного в Киеве ЗРК Patriot

Поврежденный на Украине ЗРК Patriot возвращен в строй, заявила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх . Об этом пишет РИА «Новости».

Минобороны РФ во вторник, 16 мая, сообщило об успешном ударе по противнику высокоточным оружием. В частности, в ведомстве рассказали об уничтожение комплекса Patriot, поставленного на Украину в рамках одного из пакетов военной помощи из США.