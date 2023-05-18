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Пентагон: поврежденная на Украине система Patriot возвращена в строй

Поврежденный на Украине ЗРК Patriot возвращен в строй, заявила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА «Новости».

Пентагон сообщил о возвращении в строй поврежденного в Киеве ЗРК Patriot
© ТК Реальный Киев

Минобороны РФ во вторник, 16 мая, сообщило об успешном ударе по противнику высокоточным оружием. В частности, в ведомстве рассказали об уничтожение комплекса Patriot, поставленного на Украину в рамках одного из пакетов военной помощи из США.

«Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе», - подчеркнула Сингх.

Ранее представители российского посольства высмеяли в соцсетях тех, кто продолжает сомневаться в уничтожении американского ЗРК.

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