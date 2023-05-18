Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения

«Платформа Next Generation Air Dominance — важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22, который она заменит», — заявил глава американского ведомства Фрэнк Кендалл .

Он уточнил, что данный вид техники станет более «живучим», а также у него будет больше возможностей для нанесения ударов. Помимо этого, истребитель сможет лучше взаимодействовать и адаптироваться в воздушном пространстве в случае каких-либо изменений ситуации, добавил министр. Кендалл отметил, что ВВС США необходимо обзавестись такими истребителями как можно раньше, чтобы продолжать сохранять свое военное преимущество над другими странами.