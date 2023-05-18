В США уверены, что РФ продолжает соблюдать ДСНВ

США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и настаивают на дальнейшем его соблюдении. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведан Патель, передает «РИА Новости».

Во время брифинга один из журналистов спросил у него, соблюдает ли Россия, по мнению американского дипведомства, данные ограничения.

Также он выразил уверенность, что дальнейшее обоюдное соблюдение данного соглашения отвечает интересам в сфере безопасности не только США, но и их союзников и всего остального мира. По словам Пателя, именно по этой причине Вашингтон работает над тем, чтобы «сохранить данное соглашение».