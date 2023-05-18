$80.04-0.7386.50-1.08

В США уверены, что РФ продолжает соблюдать ДСНВ

США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и настаивают на дальнейшем его соблюдении. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведан Патель, передает «РИА Новости».

В США уверены, что РФ продолжает соблюдать ДСНВ
© РИА Новости

Во время брифинга один из журналистов спросил у него, соблюдает ли Россия, по мнению американского дипведомства, данные ограничения.

«Да, это верно», — ответил Патель.

Также он выразил уверенность, что дальнейшее обоюдное соблюдение данного соглашения отвечает интересам в сфере безопасности не только США, но и их союзников и всего остального мира. По словам Пателя, именно по этой причине Вашингтон работает над тем, чтобы «сохранить данное соглашение».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий