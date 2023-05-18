В Британии отреагировали на сообщения о якобы поставках ЮАР оружия в Россию

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет комментировать информацию о якобы поставках Южно-Африканской Республикой (ЮАР) оружия России. Его слова передает РИА Новости.

«Я не могу давать комментарии по поводу того, что я, возможно, мог видеть или не мог в отношении другой страны», — сказал британский министр в ходе на пресс-конференции со главой минобороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

По мнению Уоллеса, данный вопрос попадает в категорию «не подтверждаю, не отрицаю».

В материале отмечается, что министр ответил таким образом после того, как его попросили привести доказательства оружейных поставок.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что правительство ЮАР потребовало встречи с послом США Рубеном Бригети после того, как он публично обвинил Преторию в поставках оружия России. Американский посол ранее обвинил власти ЮАР в том, что в начале декабря на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское грузовое судно Lady R, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы.