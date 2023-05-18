Минобороны Украины заявило об усилении российского наступления в Артемовске
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские силы заметно нарастили наступление в Артёмовске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Маляр.
«Бои за Бахмут (украинское название Артёмовска – прим.ред) продолжаются. Противник стащил в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отражены. На данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута», – написала она.
Маляр также добавила, что российские силы совершили атаку севернее Артёмовска, а также в пригороде на юге. По её словам, ВСУ удалось отразить российское наступление, а на некоторых участках украинские силы продвинулись на 1 км.
«Военные задачи оборона Бахмута и пригорода выполняет. Мы выигрываем время для определенных запланированных действий», – написала она.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что из-за продвижения ВСУ к Артёмовску его подразделениям пришлось отступить на 570 метров и оставить свои позиции.