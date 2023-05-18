Минобороны Украины заявило об усилении российского наступления в Артемовске

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские силы заметно нарастили наступление в Артёмовске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети Маляр.

«Бои за Бахмут (украинское название Артёмовска – прим.ред) продолжаются. Противник стащил в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отражены. На данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута», – написала она.

Маляр также добавила, что российские силы совершили атаку севернее Артёмовска, а также в пригороде на юге. По её словам, ВСУ удалось отразить российское наступление, а на некоторых участках украинские силы продвинулись на 1 км.

«Военные задачи оборона Бахмута и пригорода выполняет. Мы выигрываем время для определенных запланированных действий», – написала она.