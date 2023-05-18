В Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине
Вопрос о возможных поставках Украине истребителей F-16 в настоящий момент не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, передает «РИА Новости».
«Что касается F-16, это не стоит сейчас на повестке дня», — сказал он на пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
Он отметил, что «действительно не хочет строить догадки по поводу возможных будущих поставок».
Ранее Вашингтон отказался обсуждать детали поставок истребителей F-16 Украине.