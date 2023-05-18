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В Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине

Вопрос о возможных поставках Украине истребителей F-16 в настоящий момент не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, передает «РИА Новости».

В Норвегии ответили на вопрос о возможных поставках F-16 Украине
©  U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis

«Что касается F-16, это не стоит сейчас на повестке дня», — сказал он на пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

Он отметил, что «действительно не хочет строить догадки по поводу возможных будущих поставок».

Ранее Вашингтон отказался обсуждать детали поставок истребителей F-16 Украине.

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