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В Британии подтвердили использование ракет Storm Shadow на Украине

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что малозаметные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow, предоставленные Украине Британией, были использованы на Украине. Его слова приводит Reuters.

В Британии подтвердили использование ракет Storm Shadow на Украине
© Газета.Ru

«Насколько я понимаю, он использовался с тех пор, как мы объявили о его развертывании в Украине», — сказал министр.

Иных подробностей он не привел.

Ранее в Киеве утверждали, что участившиеся атаки на российские территории с использованием беспилотников в последние недели, удары ракетами Storm Shadow, диверсии на российских инфраструктурных объектах, а также активизация боев в Артемовске — все это являются элементами подготовки к контрнаступлению.

Военный аналитик, ветеран боевых действий Роман Насонов объяснил, как противостоять ракетам Storm Shadow, поставленным Украине Великобританией.

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