В Белоруссии пройдут пять учений ОДКБ

В Белоруссии с 1 по 6 сентября 2023 года пройдут пять учений с участием воинских контингентов стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил глава Совета безопасности республики Александр Вольфович в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.