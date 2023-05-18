$80.04-0.7386.50-1.08

Украина ожидает поставок еще большего числа систем NASAMS

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук во время визита в Норвегию сообщил, что Киев «совсем скоро» получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. Его слова приводит «РИА Новости».

Украина ожидает поставок еще большего числа систем NASAMS
© Wikimedia

Стефанчук заявил, что 18 мая посетил предприятие, где производят, в том числе ПВО NASAMS.

«Они есть на Украине, и нам нужно больше. И их будет больше! Скоро! Совсем скоро!» — отметил он.

Спикер парламента Украины указал, что уже обсуждал вопрос увеличения поставок систем ПВО для Украины с председателем норвежского парламента Масудом Гарахани и Эйриком Ли — главой компании Kongsberg Defence & Aerospace, производящей комплексы NASAMS.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий