Украина ожидает поставок еще большего числа систем NASAMS
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук во время визита в Норвегию сообщил, что Киев «совсем скоро» получит еще больше комплексов ПВО средней дальности NASAMS. Его слова приводит «РИА Новости».
Стефанчук заявил, что 18 мая посетил предприятие, где производят, в том числе ПВО NASAMS.
«Они есть на Украине, и нам нужно больше. И их будет больше! Скоро! Совсем скоро!» — отметил он.
Спикер парламента Украины указал, что уже обсуждал вопрос увеличения поставок систем ПВО для Украины с председателем норвежского парламента Масудом Гарахани и Эйриком Ли — главой компании Kongsberg Defence & Aerospace, производящей комплексы NASAMS.