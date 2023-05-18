Военную помощь Украине назвали одним из постулатов саммита НАТО

«Что касается наших самолетов F-16, которыми мы располагаем <...> этих средств у нас немного, они необходимы для наших нужд, здесь мы имеем небольшие возможности или отсутствие этих возможностей, чтобы делиться этим запасом с украинской стороной», – заявил он.