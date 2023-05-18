Военную помощь Украине назвали одним из постулатов саммита НАТО
Директор Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что военная поддержка Украины является одним из постулатов саммита НАТО, который пройдёт в июле в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, военная поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько необходимо. Он также добавил, что она будет являться «одним из основных постулатов» следующего саммита НАТО.
При этом Сивера подтвердил сказанное ранее президентом Польши Анджеем Дудой, что республика не готова отправить Украине истребители F-16.
«Что касается наших самолетов F-16, которыми мы располагаем <...> этих средств у нас немного, они необходимы для наших нужд, здесь мы имеем небольшие возможности или отсутствие этих возможностей, чтобы делиться этим запасом с украинской стороной», – заявил он.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительные 3,5 миллиарда евро для Европейского фонда мира, который используется для финансирования военных поставок Украине.