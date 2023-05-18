$80.76+0.7887.57+0.41

Танк Т-72 редкой модификации замечен в ходе переброски в США

В Соединенных Штатах Америки на одной из автомагистралей замечена переброска танка Т-72. Сообщается, что гусеничную машину везут из Невады в Абердинский испытательный центр (штат Мэриленд).

Танк Т-72 редкой модификации замечен в ходе переброски в США
© Российская Газета

Поначалу этот образец приняли за находящийся на вооружении чешской армии, глубоко модернизированный с помощью западных технологий T-72M4CZ. Однако потом выяснилось, что за океаном оказалась созданная чешской компанией Excalibur Army гораздо более простая и, соответственно, дешевая экспортная версия, именуемая T-72 M5 Scarab ("Скарабей").

Впервые о ней стало известно на проходившей пять лет назад в городе Брно оружейной выставке IDET 2017. Правда, на том показе был вариант с другим размещением динамической защиты.

Здесь же мы видим машину с характерными контейнерами "реактивной брони" DYNA -72. Разработанная в конце 90-х годов, она, как сообщалось, на 220-300 процентов по сравнению с изначальными характеристиками повышает уровень защиты от кумулятивных боеприпасов.

Судя по инфракрасному прожектору, на этом "семьдесят втором" отсутствует ночной тепловизионный прицел. Двигатель, по всей видимости, имеет повышенную до 840 лошадиных сил мощность.

Известно, что власти США финансируют поставки дорабатываемых в Чехии танков, которые предназначены вооруженным формированиям киевского режима. На этих модификациях, известных как Т-72ЕА, установлена динамическая защита первого поколения, которая в настоящее время уже не столь эффективна. Возможно, ее решили заменить на более современную. Поэтому американцы решили испытать ее перед тем, как выделить на этот проект деньги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий