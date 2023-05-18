Танк Т-72 редкой модификации замечен в ходе переброски в США

В Соединенных Штатах Америки на одной из автомагистралей замечена переброска танка Т-72. Сообщается, что гусеничную машину везут из Невады в Абердинский испытательный центр (штат Мэриленд).

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Поначалу этот образец приняли за находящийся на вооружении чешской армии, глубоко модернизированный с помощью западных технологий T-72M4CZ. Однако потом выяснилось, что за океаном оказалась созданная чешской компанией Excalibur Army гораздо более простая и, соответственно, дешевая экспортная версия, именуемая T-72 M5 Scarab ("Скарабей").

Впервые о ней стало известно на проходившей пять лет назад в городе Брно оружейной выставке IDET 2017. Правда, на том показе был вариант с другим размещением динамической защиты.

Здесь же мы видим машину с характерными контейнерами "реактивной брони" DYNA -72. Разработанная в конце 90-х годов, она, как сообщалось, на 220-300 процентов по сравнению с изначальными характеристиками повышает уровень защиты от кумулятивных боеприпасов.

Судя по инфракрасному прожектору, на этом "семьдесят втором" отсутствует ночной тепловизионный прицел. Двигатель, по всей видимости, имеет повышенную до 840 лошадиных сил мощность.