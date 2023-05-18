Британия передала Украине обещанные САУ и БТРы

Великобритания передала Украине обещанные самоходные артиллерийские установки AS-90, БТР и бронемашины, сообщается на сайте британского парламента.

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«Все перечисленные платформы были доставлены», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Украине также было поставлено «вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования».

Ранее сообщалось, что Германия в рамках нового пакета помощи направит еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на Украину, заявила в официальный представитель Министерства обороны Надине Крюгер на брифинге.

Таким образом, по ее словам, у Киева будет уже восемь таких систем ПВО.

Несколько дней назад канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поддержка Германии Киеву с начала спецоперации составила €17 млрд.