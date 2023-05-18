$80.04-0.7386.50-1.08

Британия передала Украине обещанные САУ AS-90, БТР и бронемашины

Великобритания передала Украине обещанные самоходные артиллерийские установки AS-90, БТР и бронемашины, сообщается на сайте британского парламента.

Британия передала Украине обещанные САУ и БТРы
© U.S. Army

«Все перечисленные платформы были доставлены», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Украине также было поставлено «вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования».

Ранее сообщалось, что Германия в рамках нового пакета помощи направит еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на Украину, заявила в официальный представитель Министерства обороны Надине Крюгер на брифинге.

Таким образом, по ее словам, у Киева будет уже восемь таких систем ПВО.

Несколько дней назад канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поддержка Германии Киеву с начала спецоперации составила €17 млрд.

На прошлой неделе глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что предприятие в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий