Британия передала Украине обещанные САУ и БТРы

Британия передала Украине обещанные САУ AS-90, БТР и бронемашины
Великобритания передала Украине обещанные самоходные артиллерийские установки AS-90, БТР и бронемашины, сообщается на сайте британского парламента.
«Все перечисленные платформы были доставлены», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Украине также было поставлено «вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования».
Ранее сообщалось, что Германия в рамках нового пакета помощи направит еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на Украину, заявила в официальный представитель Министерства обороны Надине Крюгер на брифинге.
Таким образом, по ее словам, у Киева будет уже восемь таких систем ПВО.
Несколько дней назад канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поддержка Германии Киеву с начала спецоперации составила €17 млрд.
На прошлой неделе глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что предприятие в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.