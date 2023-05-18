В Австрии оценили шансы России отразить контрнаступление ВСУ

«Есть доказательства того, что русские в состоянии отразить украинское наступление», — сказал военный, добавив, что не следует недооценивать российскую армию.

По словам Райснера, «русские продолжают оставаться противником, которого нужно воспринимать всерьез, даже если они совершают огромные ошибки».

11 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.