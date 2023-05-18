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Румыния тайно передала ВСУ клоны РСЗО "Град" и гаубицы Д-20

Власти Румынии продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму. Причем делается это в глубокой тайне. О доставке того или иного образца боевой техники становится известно только тогда, когда он засветится где-то на армейском полигоне или у линии соприкосновения.

Румыния тайно передала ВСУ клоны РСЗО "Град" и гаубицы Д-20
© Российская Газета

Например, такая история произошла с бронетранспортерами ТАВ-71М с французскими двигателями, являющимися версиями советских БТР-60ПБ. Все их поставки засекречены.

Недавно ВСУ стали применять реактивные системы залпового огня APR-40, созданные компанией Aerostar S.A во второй половине 70-х годов. Внешний облик этой РСЗО говорит о том, что источником вдохновения для конструкторов из города Бакэу стал БМ-21 "Град".

Различие лишь в том, что вместо вездехода "Урал" из Миасса стал использоваться трехосный автомобиль DAC 665T. Эти образцы комплектовались дизельными шестицилиндровыми двигателями D-2156 HMN8 мощностью 215 лошадиных сил. Они способны перевозить 10000 килограммов груза по шоссе и 5000 килограммов - по бездорожью.

Кроме непосредственно пусковых установок на этом же шасси созданы транспортно-заряжающие машины, рассчитанные на сорок реактивных снарядов с максимальной дальностью стрельбы более 20000 метров.

APR-40 поставлялись в различные страны, например, в Боснии и Герцеговине их тридцать шесть штук, а в Молдавии - три десятка. Их активно применяли во время ирано-иракской войны.

Буквально на днях у боевиков были замечены румынские 152-мм пушки-гаубицы A411, известные также под обозначением М1981. Они являются версиями разработанного еще в 40-е годы советского орудия Д-20. Кроме самих артиллерийских систем, Бухарест перебросил к ним и партию боеприпасов.

После снятия с вооружения истребителей MiG-21 Lancer не исключено, что и они в, конце концов, окажутся в этой горячей точке.

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