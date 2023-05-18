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Об Артемовске и уничтоженных складах ВСУ: главные заявления Минобороны

За последние сутки российские силы уничтожили значительные запасы вооружений ВСУ, американскую артиллерийскую систему М777 и продолжили бои за Артемовск. Об этом сообщило Минобороны РФ в очередной сводке.

Об Артемовске и уничтоженных складах ВСУ: главные заявления Минобороны
© globallookpress.com

Уничтожение складов ВСУ

В ночь на 18 мая российские военные нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по крупным складам оружия и иностранной техники ВСУ, а также по резервам украинской армии.

В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены, значительные запасы оружия и боеприпасов ВСУ уничтожены.

«Также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий», - подчеркнули в Минобороны.

Артемовск

В последние сутки российские штурмовые отряды продолжали бои за Артемовск при поддержке подразделений ВДВ.

Российская авиация и артиллерия нанесли поражения живой силе и технике ВСУ в районах города Часов Яр и села Богдановка. Российские самолеты совершили семь вылетов и выполнили 72 огневые задачи.

Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

М777 и другие потери

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица FH70 и американская артиллерийская система М777.

Сбитые Су-24 и Ми-8

В районе Славянска российские истребители сбили украинский Су-24, а у села Новопавловка Запорожской области был сбит украинский вертолет Ми-8.

Всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 428 украинских самолетов, более 4200 беспилотников, 423 зенитных ракетных комплекса, более 9200 танков и боевых бронированных машин, 1100 реактивных систем залпового огня.

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