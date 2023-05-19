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Секретарь Совбеза Патрушев: НАТО наращивает силы у границ России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает присутствие у российских границ. Об этом он завил на совещании о ситуации на Северо-Западе России, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза Патрушев: НАТО наращивает силы у границ России
© РИА Новости

«Дополнительные угрозы формируются в связи с наращиванием силового потенциала НАТО вблизи российских границ», — сказал Патрушев.

По его словам, наиболее уязвимыми являются приграничные территории Калининградской, Псковской областей и Республики Карелия.

Ранее агентство Reuters сообщило, что НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля планирует утвердить новые планы военного присутствия у границ c Россией, а также обсудить планы повышения боеготовности на случай возможной конфронтации с РФ. По данным агентства, на саммите в Вильнюсе лидеры страны блока утвердят «тысячи страниц секретных военных планов». В них будет в том числе, впервые со времен «холодной войны», описываться, как альянс планирует реагировать в случае «нападения со стороны России».

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