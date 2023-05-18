ПВО РФ сбила вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области

Российские ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ, 4 "Хаймарса" и "Урагана", а также 11 БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 4 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган", – заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по данным министерства, уничтожены 11 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Пологи, Романовское Запорожской области, Горловка, Пески, Благодатное, Володино ДНР, а также Николаевка, Нововодяное и Кременная ЛНР.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили в районе Славянска украинский самолет Су-24.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении радиолокационной станции и 5 ЗРК Patriot. Поражение было осуществлено посредством гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".