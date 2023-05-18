Порошенко анонсировал контрнаступление ВСУ «в считаные дни»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление «в считаные дни». Об этом в четверг, 18 мая, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

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По его словам, Европа рассматривает Украину в качестве главного элемента собственной безопасности. Кроме того, наступление будет неожиданным, подчеркнул экс-президент.

— Путин не знает, куда мы будем бить, у него не хватит сил, чтобы прикрыть весь фронт, — заявил Порошенко в беседе с El Mundo.

ВСУ упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области. Сейчас нет вероятности успеха украинской армии, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. По его словам, необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников ЗАЭС нет.