Балицкий заявил, что ВСУ упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области
Украинские войска упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области, у них нет шансов на успех, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС нет, заявил он.
"Сейчас мы пока не рассматриваем вариант Энергодара с точки зрения эвакуации персонала [Запорожской АЭС] и жителей города", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Украинские войска непременно начнут обстрелы Запорожской АЭС в случае начала ее полноценной работы, уверен Балицкий.
По его словам, Киев активизировал диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, но силы РФ ей успешно противодействуют.