Украинские войска упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области, у них нет шансов на успех, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС нет, заявил он.

"Сейчас мы пока не рассматриваем вариант Энергодара с точки зрения эвакуации персонала [Запорожской АЭС] и жителей города", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Украинские войска непременно начнут обстрелы Запорожской АЭС в случае начала ее полноценной работы, уверен Балицкий.