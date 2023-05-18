ОДКБ подтвердила готовность оказать помощь Армении

"Вновь, как и было заявлено на ноябрьской прошедшего года сессии Совета коллективной безопасности [ОДКБ], подтверждаем готовность оказать Еревану возможную помощь как путем направления мониторинговой миссии ОДКБ, так и за счет военно-технического содействия, обучения пограничников и оснащения их современными техническими средствами", - сказал он.