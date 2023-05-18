$80.76+0.7887.57+0.41

ОДКБ подтвердила готовность оказать помощь Армении

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждает готовность оказать Еревану возможную помощь путем направления мониторинговой миссии ОДКБ ив рамках военно-технического сотрудничества. Об этом в четверг на проходящем в Минске заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

ОДКБ подтвердила готовность оказать помощь Армении
© РИА Новости

"Вновь, как и было заявлено на ноябрьской прошедшего года сессии Совета коллективной безопасности [ОДКБ], подтверждаем готовность оказать Еревану возможную помощь как путем направления мониторинговой миссии ОДКБ, так и за счет военно-технического содействия, обучения пограничников и оснащения их современными техническими средствами", - сказал он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий