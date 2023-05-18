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НАТО впервые после холодной войны составит план обороны от России

НАТО впервые со времен холодной войны работает над планом обороны на случай конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters.

На предстоящем саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле, страны НАТО должны будут одобрить «тысячи страниц секретных военных планов».

Как подчеркивает Reuters, этот шаг означает фундаментальный сдвиг: НАТО не видела необходимости в разработке крупномасштабных оборонных планов на протяжении десятилетий, участвуя в небольших конфликтах в Афганистане и Ираке и чувствуя, что постсоветская Россия больше не представляет экзистенциальной угрозы.

На фоне украинского кризиса в НАТО решили, что должны иметь все необходимые планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с равным противником - Москвой.

«Фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в следующем: сроки определяем не мы, а наш противник. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент», - заявил адмирал Роб Бауэр, один из высших военных чинов НАТО.

На предстоящем саммите альянс также даст странам рекомендации относительно того, как модернизировать их силы и материально-техническое обеспечение. Строго засекреченные документы, как и во времена холодной войны, будут выделять те или иные войска для обороны тех или иных регионов.

«Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать», - рассказал глава НАТО Йенс Столтенберг.

По оценкам официальных лиц НАТО, на полную реализацию планов уйдет несколько лет, хотя «при необходимости альянс может немедленно вступить в бой».

«Мы готовы драться уже сегодня вечером. Но, вы знаете, вы никогда не бываете достаточно готовы. Никогда», - подчеркнул начальник одного из штабов НАТО Хьюберт Коттеро.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что нормализация отношений с Россией будет невозможна даже после окончания украинского кризиса. Он подчеркнул, что «как раньше уже не будет».

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