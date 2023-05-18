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Пушилин заявил о принуждении Киева к контрнаступлению

Запад принудит Киев к контрнаступлению независимо от его желания, уверен врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его цитирует РИА Новости.

Пушилин заявил о принуждении Киева к контрнаступлению
© Lenta.ru

«Слишком серьезные ресурсы вложены в это со стороны стран Запада, поэтому заставят. Трудно говорить, это может произойти в любой момент, но наши вооруженные силы готовы к любому развитию событий», — сказал Пушилин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией сообщения о контрнаступлении украинской армии. По его мнению, никакого наступления «нет и быть не может».

Как отмечает советник Пушилина Ян Гагин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились ни одного значимого прорыва на линии фронта, несмотря на заявления о скором контрнаступлении.

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