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Shot: пограничники убили до 10 украинских диверсантов при прорыве в Белгородскую область

До 10 украинских диверсантов были убиты при попытке прорыва на территорию Белгородской области, сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: до 10 украинских диверсантов убили при прорыве в Белгородскую область
© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

По информации источников, это произошло ночью. Атаку диверсантов успешно отбили российские пограничники и к рассвету ДРГ отступила.

До этого Shot писал, что 20 диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область, но пограничники отбили атаку.

10 мая сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа с Украины вступила в бой с пограничниками в Курской области.

До этого, 6 мая, Shot сообщал, что группа диверсантов попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Уточнялось, что диверсионно-разведывательная группа подошла к селу Новая Таволжанка со стороны Волчанска, но российские пограничники отбили атаку.

Telegram-канал Mash также писал, что украинские диверсанты хотела проникнуть на территорию Брянской области.

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