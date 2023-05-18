Пушилин счел перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой

По словам Пушилина, до освобождения Артемовска осталось не так много.

«Там «Вагнер» реально продвигается, причем и днем, и ночью. По флангам тоже укрепляемся, то есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы», — отметил он.

По его словам, существуют предпосылки к полному освобождению города. Такую перспективу он назвал достаточно близкой. Однако, когда именно это произойдет, сейчас говорить сложно, освобождение Артемовска зависит от действий обеих сторон.