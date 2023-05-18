Пушилин счел перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой

Пушилин считает перспективу освобождения Артемовска достаточно близкой
Перспектива полного освобождения Артемовска «достаточно близка». Об этом заявил прио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА «Новости».
По словам Пушилина, до освобождения Артемовска осталось не так много.
«Там «Вагнер» реально продвигается, причем и днем, и ночью. По флангам тоже укрепляемся, то есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы», — отметил он.
По его словам, существуют предпосылки к полному освобождению города. Такую перспективу он назвал достаточно близкой. Однако, когда именно это произойдет, сейчас говорить сложно, освобождение Артемовска зависит от действий обеих сторон.