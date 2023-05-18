Шойгу проверил организацию подготовки военных на полигонах ЗВО

«Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», — уточнили в оборонном ведомстве.