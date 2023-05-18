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Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах ЗВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом со ссылкой на Минобороны России в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Шойгу проверил организацию подготовки военных на полигонах ЗВО
© РИА Новости

Речь идет о молодых людях, которые служат по контракту.

«Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», — уточнили в оборонном ведомстве.

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