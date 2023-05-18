В США оценили модернизацию российского «Ярса»

«Ожидается, что изменения значительно усложнят противнику отслеживание и перехват оружия, а также повысят его точность и общие возможности. Хотя боеголовки такого типа уже были испытаны Россией в прошлом, последние данные свидетельствуют о том, что страна готова начать серийное производство этих ракет, которые первоначально будут смонтированы на мобильных пусковых установках», — говорится в публикации The Drive.