Верховный суд разъяснил основания для уголовного преследования уклонистов

Верховный суд России разъяснил основания для привлечения к уголовной ответственности россиян, уклоняющихся от прохождения военной службы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вынесенное в четверг постановление.

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Согласно тексту документа, как уклонение может быть квалифицирована неявка без уважительной причины на медицинское освидетельствование, психологический отбор или заседание призывной комиссии. Помимо этого, уклонением будет считаться и неявка по повестке в военкомат для отправки к месту прохождения службы.

«При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву», — отмечено в постановлении.