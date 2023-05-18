$80.76+0.7887.57+0.41

В США назвали ЗРК Patriot магнитами для ракет

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые передали Украине, стали магнитами для российских ракет. Эти системы обречены на атаки из-за недостаточной мобильности. Об уязвимости Patriot рассказал автор американского издания The Drive Тайлер Роговэй.

В США назвали ЗРК Patriot магнитами для ракет
© Lenta.ru

«Радары ЗРК выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить и определить местоположение. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для перемещения из одного места в другое требуется время», — пишет издание.

Отмечается, что «информаторы на местах» и спутниковые снимки могут помочь определить местоположение такого большого объекта практически в режиме реального времени.

По мнению Роговэя, российская ракета «Кинжал» является лучшим оружием, которое можно использовать для атаки батарей ЗРК. Он подчеркнул, что боеприпас разработали для уклонения от противоракетной обороны.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что ЗРК Patriot не может обнаруживать цели, летящие на высоте до 100 метров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий