В США назвали ЗРК Patriot магнитами для ракет

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые передали Украине, стали магнитами для российских ракет. Эти системы обречены на атаки из-за недостаточной мобильности. Об уязвимости Patriot рассказал автор американского издания The Drive Тайлер Роговэй.

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«Радары ЗРК выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить и определить местоположение. Даже самая "шустрая" конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для перемещения из одного места в другое требуется время», — пишет издание.

Отмечается, что «информаторы на местах» и спутниковые снимки могут помочь определить местоположение такого большого объекта практически в режиме реального времени.

По мнению Роговэя, российская ракета «Кинжал» является лучшим оружием, которое можно использовать для атаки батарей ЗРК. Он подчеркнул, что боеприпас разработали для уклонения от противоракетной обороны.