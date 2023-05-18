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Politico: Британия и ФРГ давят на США для решения о поставках истребителей F-16 Украине

Администрация американского президента Джо Байдена столкнулась с масштабной кампанией стран Европы, в особенности Великобритании и Германии, которые давят на США, чтобы получить положительное решения о поставках Киеву истребителей F-16. Об этом сообщает газета Politico.

Politico: Британия и ФРГ давят на США из-за поставок F-16 Украине
© Газета.Ru

«Хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки F-16, он никогда не исключал одобрения передачи [истребителей] в третьи страны. А те страны, что приобрели F-16 или любую другую систему вооружения в США, должны сначала получить одобрение Вашингтона на реэкспорт», — сказано в сообщении.

Кроме того, переданные Вооруженным силам Украины ЗРК Patriot и крылатые ракеты Storm Shadow демонстрируют то, что «западные союзники Украины стали меньше беспокоиться об угрозах эскалации, если Украине будет предоставлено более мощное оружие, поэтому с истребителями F-16 может случиться подобная история».

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