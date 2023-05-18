Politico: Британия и ФРГ давят на США из-за поставок F-16 Украине

«Хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки F-16, он никогда не исключал одобрения передачи [истребителей] в третьи страны. А те страны, что приобрели F-16 или любую другую систему вооружения в США, должны сначала получить одобрение Вашингтона на реэкспорт», — сказано в сообщении.