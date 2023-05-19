В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Волчанске Харьковской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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По его словам, в Чугуевском районе города повреждены жилые дома, забор и объект инфраструктуры. Подробностей о повреждениях он не привел.

Ранее в четверг, 18 мая, сообщалось о взрывах в Харькове и объявлении воздушной тревоги. Уточняется, что тревога действовала 31 минуту. Незадолго до этого появилась информация о взрывах в Харьковской области.