В ДНР сообщили об обстреле Мариуполя украинскими дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами. Об этом в Telegram-канале заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что снаряды были выпущены с позиций ВСУ к северо-западу от города в 21:20 мск.