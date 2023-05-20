В ДНР сообщили об обстреле Мариуполя украинскими дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами. Об этом в Telegram-канале заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Уточняется, что снаряды были выпущены с позиций ВСУ к северо-западу от города в 21:20 мск.
19 мая сообщалось о серии мощных взрывов, прозвучавших в Мариуполе. Тогда представитель силовых структур ДНР уточнил, что взрывы произошли в районе старого аэропорта на юго-западе города.