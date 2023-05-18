Эксперт раскрыл главный признак начала контрнаступления ВСУ

Главным знаком начала контрнаступления украинских Вооруженных сил станет концентрация бронетехники Запада на передовой, сообщил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

По его словам, большое количество сосредоточенного на линии фронта иностранного оружия и тяжелой бронетехники, среди которой боевые машины пехоты, бронированные разведывательные машины, танки и бронетранспортеры, будет самым значимым предвестником начала наступления Киева. При этом эксперт отметил, что пока неясно, сможет ли Украина осуществить задуманное.

Боевые действия в основном представляют собой изматывающую войну на истощение вдоль линии фронта, которая не сильно меняется изо дня в день. В центре боевых действий в первую очередь находился истерзанный войной город Бахмут на востоке Украины.

Мэтрик указал, что Киев официально объявит о наступлении тогда, когда его начало станет очевидным для всех. Ожидается, что бронетехника, в частности, поможет Украине нанести сильный удар и быстро воспользоваться его преимуществами огневой мощи и мобильности.

Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже имеет в своем арсенале, так как некоторые системы все еще находятся в стадии поставки.